محمد فضل يوضح تأثير عدم مشاركة الزمالك في كأس السوبر أمام الأهلي

يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سابقًا، أن قرار انسحاب الزمالك من كأس السوبر المصري، سيكون له تأثير كبير اقتصادي وشعبي على البطولة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عدم السفر إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر، اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: «اسم الزمالك والأهلي علامة تجارية قوية، مع كامل احترامي لأي نادٍ آخر في مصر، السوبر سيتأثر جماهيريا وتجاريا بشكل كبير».

وتابع: «انسحاب الزمالك سيكون له تأثير سلبي كبير على تسويق بطولة السوبر، مع كامل الاحترام لنادي بيراميدز، مباراة الزمالك والأهلي هي الأهم تسويقيا في الوطن العربي».

وأضاف فضل: «عندما كنت مسؤولا في اتحاد الكرة، ويلعب الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر، كان تسويق المباراة يختلف على المستوى الفني والجماهيري عن أي منافس آخر».

وواصل: «تاريخ الأهلي والزمالك كبير في الكرة المصرية، واتحاد الكرة يكسب أضعاف الأموال التي يحصل عليها عندما يكون طرف السوبر الأهلي أو الزمالك مع فريق آخر، نادي الزمالك اسم وجماهيرية كبيرة في أي ماتش على المستوى التسويقي والإعلاني».

وأتم: «اتحاد الكرة يحصل على 1 من 10 في تقييمي لإدارته الكرة المصرية، وهذا الواحد مجاملة مني ليهم كمان».