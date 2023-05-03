حسام الخولي: الحوار الوطني له دور مهم في فتح المجال لتقارب الآراء ووجهات النظر

قال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني له دور مهم في فتح المجال لتقارب الآراء ووجهات النظر.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أن الحوار يناقش القضايا التي تشغل الرأي العام في الفترة الراهنة، موضحا أنّ الحوار يجب أن يكون منطقيا وعمليا للجمهورية الجديدة.

ووصف الحوار الوطني بأنه حوار القلب والعقل، حيث يجمع قلب واحد هو القلب المحب للوطن، ويعبر بأفكار مختلفة ومتنوعة لكنها تصب في مصلحة الوطن.

ولفت إلى تنوع الأفكار والرؤى المحددة والقابلة للتفنيذ، ذاكرا أن حزب مستقبل وطن يشارك بأفكار تساهم في خدمة الوطن.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.