رئيس جامعة عين شمس يكرم منسقي قطاع الوافدين بالكليات لمجهوداتهم خلال مهرجان ثقافات الشعوب

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس منسقى قطاع الوافدين بسبع عشرة كلية من كليات الجامعة؛ تقديراً لمشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة في تنظيم مهرجان ثقافات الشعوب للعام ۲۰۲۳، بالإضافة إلى عدداً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمساهمتهم الفعالة خلال المهرجان، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالقطاع.

أكد الدكتور محمود المتيني أن ملف الوافدين بجامعة عين شمس شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، مثنيًا على الدور الفعال الذي قامت به الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدى فى نهضة القطاع والعمل على تحقيق طموحات الجامعة في هذا الملف بمشاركة منسقى الكليات.

وشدد أن تطوير ملف الطلاب الوافدين أصبح ضرورة حتمية وليست رفاهية؛ لأهميته في التصنيفات الدولية للجامعات، مشيرا إلى أن إدارة الوافدين بجامعة عين شمس تسعى لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب الوافدين والعمل على تذليل اى معوقات قد تواجههم.

وأضاف أن ملف الوافدين يحتل أهمية كبرى لدى وزارة التعليم العالي وقد تم عقد اجتماع جمع وزير التعليم العالى مع رؤساء الجامعات المختلفة كما تم عقد ورشة عمل في حضور مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس لمناقشة سبل تطوير هذا الملف الهام، مشيرا إلى أن الملف يعد من القوى الناعمة ويمثل التبادل الثقافي تجربة ثقافية فريدة للجامعة والطلاب.

واختتم الدكتور محمود المتيني كلمته بالإشادة بمهرجان ثقافات الشعوب الذى نظمه قطاع العلاقات الدولية هذا العام بحضور مميز من سفراء ودبلوماسيين وبمشاركات من العديد من البلدان، مشيداً بالدور الذي يقوم به منسقى قطاع الوافدين بالكليات المختلفة للطلاب الوافدين والذين يمثلون سفراء لبلادهم، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد.

من جانبها، قدمت الدكتورة شهيرة سمير الشكر لرئيس جامعة عين شمس علي دعمه المستمر لقطاع العلاقات الدولية ونقله لتجارب الجامعات العالمية في هذا الصدد.

وأثنت على أداء الدكتورة شيرويت الأحمدى في قطاع الوافدين وما تبذله من جهد لتذليل أى معوقات تواجههم من خلال فريق عمل متناغم.

وأضحت الدكتورة شيرويت الأحمدى خلال الاجتماع دور أعضاء فريق العمل ومندوبى القطاع بالكليات والأقسام المختلفة والمسئولين عن الدول المختلفة، مثنية على الجهد الدؤوب الذي قام به الفريق على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وأضافت أن فريق العمل بالقطاع يعمل بجهد كبير وقد ساهم فى إعداد منصة "ادرس في مصر" أثناء جائحة كورونا وعمل تقارير خاصة لكل كلية وترجمتها للغات الثلاثة الفرنسية والعربية والانجليزية بالإضافة لإعداد كتيب للبرامج والأنشطة الطلابية، معبرة عن امتنانها للإنجازات التي قام بها فريق العمل في القطاع في الفترة الأخيرة.