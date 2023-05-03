طارق العوضي عن واقعة تشهير صانعة محتوى بأطفالها: العقوبة تصل للسجن المؤبد

قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، إن واقعة الفيديو الذي نشرته الأم البلوجر تشهر خلاله بأبنائها وتتحدث عن فعل فاضح يقوم به ابنها مع أخته؛ يعد جناية تمثل إحدى صور الإتجار في البشر؛ بهدف استغلال الأطفال للحصول على منفعة مادية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة«CBC» مساء الثلاثاء، أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن المؤبد، استنادا إلى نص القانون كونها واصية على أولادها، فضلا عن ارتكابها جناية في حق أطفال وفقا للمادة السادسة من القانون «64» بشأن بالإتجار في البشر.



وناشد من جانبه النائب العام المستشار حمادة الصاوي؛ بسرعة إصدار أمر ضبط وإحضار بحق هذه البلوجر وحماية الأطفال من خلال نقلهم إلى أسرة بديلة، مؤكدا هذه الأم أصبحت تشكل خطر حقيقي على سلامة الأطفال وكرامتهم ومستقبلهم المهني، انطلاقا من تنافي الواقعة مع الطبيعة البشرية للأم.



وأكد أنه لا يجوز الاعتذار عن الواقعة للجهل بالقانون، لا سيما القوانين العقابية بشأن تجريم هذه الأفعال، مضيفا: «من ستره ربه ميفضحوش عبده، أنا متأكد أن الواقعة مستحيل حدوثها وإذا حصلت جدلا، كان من المفترض الأم تداري وتعالج الأمر باللجوء إلى طبيب نفسي».



يشار إلى نشر إحدى صانعات المحتوي علي موقع الواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ فيديو يتضمن تصوير الأم واقعة اعتراف الابن ارتكابه سلوك جنسي عدائي في حق شقيقته أمام الجمهور.