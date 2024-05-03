وفد حماس يصل القاهرة السبت لبحث الهدنة في قطاع غزة

يصل وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة غدا السبت لبحث تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مصري وصفته بأنه رفيع المستوى، دون ذكر اسمه.

ووجهت إسرائيل إنذارا لحركة حماس بأنها ستبدأ عملياتها العسكرية في رفح"إذا لم تتوصل حماس إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غضون أسبوع"حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مصادر مصرية.

وبحسب المصادر، عملت مصر مع إسرائيل على الاتفاق الذي عُرض على حماس أواخر الأسبوع الماضي، وتنتظر الآن رد الحركة، وفق ما نقله موقع(آي 24) الإسرائيلي عن صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم.

وتدرس حماس مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا وصفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل.

وكان وفد من حركة حماس أجرى محادثات في القاهرة، في وقت سابق، ثم غادرها لدراسة المقترحات الأخيرة.

وأفادت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، الاثنين الماضي، بأن وفد حماس سيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.