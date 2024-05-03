مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين في قصف مخيمات لاجئين في الكونغو

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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 26 آخرون بجروح خطيرة بعد أن تعرضت أربعة مخيمات للاجئين للقصف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مويس نجايابارينزي، رئيس المخيمات، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مخيمات اللاجئين لوشاجالا وإلوهيم وريجو وسيباك في موجونجا بالقرب من مدينة جوما الواقعة شرقي البلاد، تعرضت للهجوم اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الكونغولية في إقليم كيفو الشمالية إن مقاتلين من ميليشيا إم 23 أطلقوا النار على مخيمات اللاجئين بعد أن دمر الجيش مستودعا للأسلحة والذخيرة تابع للمتمردين صباح اليوم الجمعة. ونفت ميليشيا إم 23 صحة هذه الاتهامات.

وقال نجايابارينزي إن قصف المعسكرات أعقبه انتفاضة قام بها السكان أغلقوا خلالها الشوارع.

وتدخل الجنود لاستعادة النظام، وذكرت تقارير أن امرأة وطفلا قُتلا بالرصاص أثناء هذه العملية.

ويُذكر أن أكثر من 250 ألف شخص قد فروا من القتال الدائر بين حركة إم 23 والحكومة الكونغولية منذ ديسمبر.

وتوجه كينشاسا اتهاما لرواندا المجاورة بدعم الجماعة المتمردة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من إقليم شمال كيفو الغني بالموارد، ومنها مناجم الكولتان المهمة. ونفت رواندا مساعدة حركة إم 23.

وتنشط حاليا أكثر من 100 ميليشيا في شرقي الكونغو.