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أمطار غزيرة تغرق مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:05 م

غرقت أمطار غزيرة مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية أمس الخميس بعد أن تأثرت المنطقة بمنخفض جوي جديد تركت آثاره العديد من الأسر محاصرة وسط المياه.

وقال سكان إن السلطات دعت السكان القاطنين قرب منطقة وادي الجزع والمناطق المنخفضة داخل الغيضة إلى مغادرة منازلهم إلى مراكز إيواء.

ولم يتسن على الفور الحصول على معلومات عما سببته الأمطار الغزيرة من خسائر أو أضرار، لكن مصادر محلية أفادت بأن الجيش اليمني نفذ عمليات إجلاء لعدد من الأسر العالقة، فيما نقل متطوعون عددا آخر من الأسر إلى مسجد عمر وسط المدينة.

وأجرت مياه الأمطار سيولا جرفت بضائع المحال التجارية في الأسواق وتسببت في إغلاق متاجر المدينة، خاصة سوقها الكبيرة.

كما تسببت السيول في إغلاق الخط الدولي الرابط بين المهرة ومحافظة حضرموت.

وقبل نحو أسبوعين، تسببت موجة من الطقس السيء في شبه الجزيرة العربية في مقتل شخصين وإصابة آخرين مع هطول غزير للأمطار على مناطق باليمن

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