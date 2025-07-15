طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على مدينة السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جديدة على مدينة السويداء، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في المدينة.

وقبل دقائق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليماتهما للجيش بضرب قوات النظام السوري التي جرى نشرها في مدينة السويداء على الفور.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، زعم نتنياهو ووزير دفاعه أن «إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا؛ بسبب التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل».

وأضافا: «نعمل لمنع النظام السوري من إيذاء الدروز، ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا».

مراسل سانا: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جديدة على مدينة السويداء.#سوريا#السويداء #سانا pic.twitter.com/pnlvODP85r — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 15, 2025

وفي وقت سابق، أفادت «سانا» بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو شن غارة استهدفت دبابة في محافظة السويداء.

وزعمت أن «الغارات على السويداء رمزية ولا تمنع تقدم قوات النظام السوري».

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السوري، وقفا لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال في تصريحات نقلتها الدفاع السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى جميع الوحدات العاملة الموجودة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون».



