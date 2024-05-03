ألمانيا تحمل روسيا مسؤولية هجوم سيبراني على الحزب الاشتراكي الديمقراطي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إن برلين تحمل وحدة تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية "جي آر يو" مسؤولية هجوم إلكتروني عام 2023 على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس.

وقالت بيربوك في أديلايد خلال زيارة لأستراليا: "هاجم قراصنة روس تابعين للدولة ألمانيا في الفضاء السيبراني"، مضيفة أنه ستكون هناك عواقب.

وفي حزيران/يونيو 2023 قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي - وهو الحزب المهيمن في الائتلاف الحاكم في ألمانيا- إن حسابات البريد الإلكتروني التابعة لإدارته التنفيذية كانت هدفا لهجوم سيبراني في وقت سابق من ذلك العام.

وعزا الحزب ذلك إلى ثغرة أمنية لدى شركة البرمجيات "مايكروسوفت" لم تكن معروفة وقت الهجوم. وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا يمكن استبعاد تسرب بيانات من بعض صناديق البريد الإلكتروني".

ووفقا لبيربوك، فإن التحقيق الذي أجرته الحكومة الألمانية في هذه المسألة بقيادة وزارة الخارجية قد انتهى الآن، وقالت: "يمكننا الآن أن نعزو بوضوح هذا الهجوم الذي وقع العام الماضي إلى مجموعة (إيه بي تي 28)، التي تسيطر عليها المخابرات الروسية (جي آر يو)... هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولن يمر دون عواقب".