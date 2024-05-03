أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الليجا

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمةالميرنجي لمباراة قادش، غدا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

يتواجد ريال مدريد في صدارة الليجا برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الـ18 ولديه 26 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فاران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، روديجر، خوسيلو، إبراهيم دياز.