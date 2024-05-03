سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية

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أشاد سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، بالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي.

وقال خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الاثنين، إنَّ مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية المصرية مما جعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات.

وأضاف: «الكويت دولة مستثمرة وموجودة في السوق المصرية، وهذا يعطي دفعة لقفزات أخرى للاستثمارات الكويتية في مصر».

ولفت أن السوق المصرية هي سوق واعدة وبخاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في البنية القانونية الاقتصادية في مصر.

وأشاد بأن تحركات الإصلاح الاقتصادي في مصر تتم بتوجيهات من الرئيس السيسي.