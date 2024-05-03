 سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية

سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم
سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم
د ب أ
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 12:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 12:45 ص

أشاد سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، بالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي.

وقال خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الاثنين، إنَّ مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية المصرية مما جعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات.

وأضاف: «الكويت دولة مستثمرة وموجودة في السوق المصرية، وهذا يعطي دفعة لقفزات أخرى للاستثمارات الكويتية في مصر».

ولفت أن السوق المصرية هي سوق واعدة وبخاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في البنية القانونية الاقتصادية في مصر.

وأشاد بأن تحركات الإصلاح الاقتصادي في مصر تتم بتوجيهات من الرئيس السيسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك