ليفربول يعود لدوري أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024/2025، ليعود بعد غياب لموسم واحد شارك فيه في الدوري الأوروبي.

وكان ليفربول قد غاب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم وشارك ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما حل في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وبصورة رسمية ضمن ليفربول هذا الموسم التواجد ضمن الأربعة الكبار، وذلك بعدما خسر توتنهام أمام تشيلسي حيث تجمد رصيد السبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس، ولدى ليفربول 75 نقطة ويتواجد في المركز الثالث.

ومع تبقى 4 مباريات فقط على نهاية الموسم فإنه بذلك ضمن ليفربول رسميًا أنه سوف يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024/2025، لاستحالة تخطي توتنهام ليفربول في عدد النقاط.

من جانبه قال ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لقد ضمنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنهام، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.