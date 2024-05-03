أمريكا تكشف عن قتل مدني عن طريق الخطأ في سوريا في هجوم بمسيرة

كشف الجيش الأمريكي أنه قتل مدنيا بطريق الخطأ في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا قبل نحو عام.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) اليوم الخميس إن الهدف الفعلي لضربة 3 مايو العام الماضي في شمال غرب سوريا كان قتل زعيم بارز لميليشيا تنظيم القاعدة الإرهابية.

غير أن تحقيقا داخليا كشف عن خطأ في تحديد الهدف ومقتل مدني بدلاً من ذلك.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت لأول مرة العام الماضي أن هناك شكوكا حول نتيجة عملية قتل الزعيم المتشدد.

وذكرت الصحيفة أن المدني / 56 عاماً / كان يرعى الأغنام في منطقة ريفية عندما استهدفته طائرة مسيرة مسلحة .

وقال البيان : "إن ما يمكننا مشاركته هو أن التحقيق خلص إلى أن الضربة تمت وفقا لقانون النزاعات المسلحة وكذلك سياسات وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية. ومع ذلك، كشف التحقيق عن العديد من القضايا التي يمكن تحسينها".

وأضاف البيان "نحن ملتزمون باستخلاص الدروس من هذا الحادث وتحسين عمليات الاستهداف التي نقوم بها للتخفيف من الأضرار المحتملة للمدنيين."