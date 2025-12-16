توافد الآلاف إلى حديقة حيوان بطوكيو لإلقاء نظرة الوداع على آخر زوج باندا باليابان قبل عودتهما إلى الصين

توافد الآلاف إلى حديقة حيوان "أوينو" في طوكيو، لإلقاء نظرة الوداع على توأم الباندا الشهيرين اللذين من المقرر أن يعودا إلى الصين الشهر المقبل، في ظل مخاوف بشأن إمكانية رؤية بديل لهما في اليابان، وموعد ذلك، في ظل تدهور العلاقات بين طوكيو وبكين.

وكانت حكومة مدينة طوكيو أعلنت أمس الاثنين، أن الدب "شاو شاو" وشقيقته "لي لي" سيعودان إلى الصين في أواخر يناير المقبل، وأن آخر يوم لظهورهما أمام الجمهور سيكون في 25 من الشهر نفسه.

ويشار إلى أن رحيلهما سيترك اليابان بدون باندا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. ولا تبدو احتمالات إيجاد بديل لهما ممكنة، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة.

جدير بالذكر أن الباندا العملاقة تعتبر من الحيوانات الأصلية في جنوب غرب الصين، كما تعد رمزا وطنيا غير رسمي.