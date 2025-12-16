هولندا: سنكون مقرا للجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان فيل، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستكون مقرا للجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا، والتي تهدف إلى التحقق من المطالبات المتعلقة بأضرار الحرب والتي ستسدد روسيا تكلفتها في مرحلة ما.

وذكر الوزير الهولندي أن اللجنة تهدف في المقام الأول إلى تحديد المطالبات، ولن تضمن لأوكرانيا صراحة سداد تكلفة تلك الأضرار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى كبار المسئولين الأوروبيين سعيا لإنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن تعويضات لأوكرانيا بعشرات مليارات اليورو على خلفية الحرب الروسية.

وستقيّم "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا" طلبات التعويض وتتخذ قرارا بشأنها.

ويتوقع أن يتم الاتفاق على الهيئة أثناء قمة عالية المستوى في لاهاي، اليوم الثلاثاء، يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أطلق عليه "سجل الأضرار" الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب لتعويضات من أفراد أو منظمات.

وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.

وينسّق مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ والذي يضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة، آلية التعويضات.