بي بي سي تعتزم الطعن في دعوى ترامب القضائية بشأن مقاطع معدلة من خطابه

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، اليوم الثلاثاء، إنها ستطعن في دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها يوجه أنصاره لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير 2021.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أوضحنا من قبل، سنطعن في هذه الدعوى. ولن نقدم مزيدا من التعليقات على الإجراءات القانونية الجارية».

ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، متهما الهيئة البريطانية بالتشهير وممارسة ممارسات تجارية مضللة وغير عادلة.

واتهمت الدعوى، التي بلغت 33 صفحة، هيئة الإذاعة البريطانية ببث «تصوير كاذب ومشوه ومسيء ومثير للجدل وخبيث للرئيس ترامب»، ووصفتها بأنها «محاولة صارخة للتدخل والتأثير» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

كما اتهمت الدعوى «بي بي سي» بـ«جمع جزأين منفصلين تماما من خطاب الرئيس ترامب في 6 يناير 2021»، بهدف «تحريف قصدا معنى ما قاله الرئيس ترامب».