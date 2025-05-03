أعلنت مكتبة الإسكندرية، إعادة فتح منطقة القراءة المفتوحة بساحة البلازما "ركن القراءة الملهم"، بداية من غدا الأحد من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا.

وأتت الفكرة كخطوة فنية مبتكرة من خلال قطاع المكتبات الذي أطلق مجموعة جديدة من الأرائك "الكَنَبْ" صُمِّمَت لتجمع بين الطراز العصري والرمزية الثقافية، حيث تم تصميم كل أريكة "كَنَبَ" بشكل كتاب مفتوح مُصوّر عليه شخصية مؤثرة من الشخصيات العلمية والأدبية والفنية والرياضية في العالم العربي.

وتضم المجموعة صورًا لشخصيات بارزة مثل جراح القلب الشهير مجدي يعقوب، والعالم المصري أحمد زويل، وعميد الأدب العربي طه حسين، وعالم الآثار مصطفى العبادي، وعالمة الذرة سميرة موسى، وفنان الشعب سيد درويش، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، والنجم الرياضي محمد صلاح.