أحمد مجدي: كنت مرهقًا من كثرة العمل وفي «نقطة سودة» قررت مراجعة التمثيل

كشف الفنان أحمد مجدي عن كواليس رحلته الفنية والتحديات التي واجهها في بداياته، مؤكدًا على أنه كان منشغلًا بالعمل الكثير في التمثيل، عملاً بنصيحة والده المخرج مجدي أحمد علي، ليكون حاضرًا باستمرار في مواقع العمل.

وأضاف "مجدي" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن هذا الضغط المستمر تسبب له في إرهاق بدني وذهني وشعوري، إلى أن جاءت نقطة تحول مهمة خلال مشاركته في مسلسل "نقطة سودة" عام 2022، حيث قرر مراجعة نفسه فنيًا، وعدم استهلاك طاقته، معتبرًا الدور فرصة حقيقية لإعادة مذاكرة التمثيل من جديد.

وتابع أنه عاد لدراسة نظريات التمثيل، وشارك في ورش متخصصة، وراجع آليات بناء الشخصية من وجهة نظره الخاصة، حتى قام بتدوين تجربته في كراسة عمل متكاملة، شعر باكتمالها خلال مشاركته في مسلسل «فات الميعاد»، لافتًا إلى أن شغفه بالتمثيل بدأ منذ طفولته عندما كان في العاشرة من عمره.

وتحدث عن لحظة فارقة في مسيرته خلال وجوده في تصوير "يا دنيا يا غرامي"، حيث شعر لأول مرة بما وصفه بـ "قدسية اللحظة" داخل موقع التصوير، في وجود فريق العمل خلف الكاميرات وانتظار المخرج للحظة الإبداعية المناسبة، مؤكدًا على أن هذه التجربة رسخت ارتباطه العميق بـ"اللوكيشنات والاستوديوهات"، التي يعتبرها المكان الأقرب لانتمائه الفني.

ولفت إلى أنه خاض تجارب متعددة في الإخراج، من بينها أفلام قصيرة وتسجيلية، إلى جانب فيلم طويل عُرض في مهرجاني القاهرة ومراكش، مضيفًا أن اهتمامه بالإخراج والإنتاج ينصب أكثر على الأفلام الفنية مقارنة بالأعمال التجارية.

وأكد على أنه احتاج وقتًا طويلًا لتقبل أن فرصه في التمثيل أكبر من الإخراج، قبل أن يدرك أن ذلك يُعد نعمة حقيقية، مضيفًا أن العملية التمثيلية بالنسبة له أقرب إلى حصد الورود أكثر من كونها زراعة الأشجار.