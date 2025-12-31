أحمد موسى عن جدل تصريح رئيس هيئة الأنفاق عن تذكرة المترو: محاولة لتصدير أزمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جدل تصريحات اللواء طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، بشأن أزمة الفكة في تذاكر مترو الأنفاق.

وقال خلال برنامجه «على مسئولتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن رئيس الهيئة تحدث عن وجود أزمة بسبب نقص الفكة وبسؤاله عن إمكانية رفع سعر التذكرة قال إنه يتمنى أن ترتفع من 8 إلى 10 لحل الأزمة.

وأضاف موسى: «الناس مسكت في هذا التصريح.. مفيش حاجة بتزيد كده.. ده لازم دراسة أولًا وتعرف إن إحنا عاوزين نزود على الناس ولا نخفف عنهم».

وشدد على أنه لا يجب الوقوف أمام مجرد كلمة قيلت لا سيما أن رئيس الهيئة قال إنه يتمنى الزيادة ولم يقل إن هناك قرارًا اتخذ في هذا الشأن، معقبا: «مفيش قرار بيطلع كده».

ولفت إلى أنه لو كان هناك توجه أو قرار برفع سعر التذكرة لأُعلن ذلك بشكل رسمي من قِبل وزارة النقل، متابعًا: "تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة مجرد كلمتين لكن الناس خدت الكلمتين وقالوا الأسعار هتزيد.. مفيش حد عاوز يضايق حد.. الراجل قال إنه يتمنى لكنه لم يتخذ قرارًا».

ووصف ما أثير من ردود فعل بشأن تصريح جويلي بأنه كان عبارة عن هري ومحاولة لتصدير أزمة، داعيًّا إلى التحقق من الأمور قبل عرضها ونشرها بهذا الشكل.

وشدد موسى، على أنه حريص طوال الوقت على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، محذرًا من أن البعض يحاول استقطاب مشاهدات دون تدقيق في حقيقة الأمور.



