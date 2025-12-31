سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك على إظهار مدى ارتباطه بناديه وذلك في ظل فترة حرجة يمر بها النادي لاسيما على الصعيد المالي.

وفي وقت يستعد فيه الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، فإن المدرب أحمد عبدالرؤوف كان قد استقال، وسيظهر الفريق بقيادة فنية وعناصر من قطاع الناشئين.

ونشر الونش عبر حسابه على "أنستجرام" صورة جماعية للفريق علق عليها قائلا: "عرفتمونا من الزمالك، لعبنا للمنتخبات واحترفنا باسم الزمالك، أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك".

وأضاف: "مهما طال المشوار أو قصر، مهما اعتلت الظروف واشتدت، فالزمالك باق بنا، أو بغيرنا".

وتابع: "التاريخ كتبه الزمالك، سطره الزمالك، ونحن أبنائه وفي حماه وخدمته مهما حدث".

ويأتي ذلك بعد أنباء أشارت إلى رفض لاعبي الفريق الأول خوض مباراة الاتحاد بسبب تفاقم أزمة المستحقات المالية ما يدفع للاعتماد على فريق الناشئين بالنادي.