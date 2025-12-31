بزشكيان: الحكومة الإيرانية قد تتخذ قرارات جديدة مساء اليوم لتحسين الوضع الاقتصادي

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشعب إلى إظهار التضامن بدلا من تنظيم احتجاجات في الوضع الحرج الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارات جديدة مساء اليوم الأربعاء لتحسين الوضع الاقتصادي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) عن بزشكيان قوله اليوم الأربعاء: "إننا في وضع، يشهد إلى جانب الضغط من الأعداء الأجانب، هناك للأسف أيضا أعمال احتجاجية تجرى في البلاد".

وأضاف الرئيس، أنه في مثل هذه الأزمة، من الضروري تعزيز التضامن من أجل التغلب على المشكلات القائمة".

وقال بزشكيان، أيضا إن الحكومة ستتخذ قرارات جديدة مساء الأربعاء لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع بالقول: "إن هذه القرارات سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها، وفقاً للتقارير.

وبعد وقت قصير من الاحتجاجات، تعهد بزشكيان في رسالة مقتضبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وأعلن استعداده للحوار.

غير أن هذا لم يلق صدى بين المتظاهرين، وبالنسبة لهم، يعتبر الرئيس وسياساته السبب الرئيسي للمعاناة الاقتصادية في البلاد، الغنية في الواقع بالنفط والغاز.

وتعزو إيران، الاحتجاجات التي شهدتها خلال الأيام الأربعة الماضية إلى "مؤامرة خارجية" تهدف إلى دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وتعد إسرائيل، العدو اللدود لإيران، محورا رئيسيا بشكل خاص، لنظريات المؤامرة، وأعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، دعمهما العلني للمتظاهرين حتى الآن.