استقرار الحالة الصحية للرئيس الصربي بعد تعرضه لوعكة أثناء زيارة الولايات المتحدة

قال أطباء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، إن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء زيارة للولايات المتحدة، حيث شعر بآلام في الصدر مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

واضطر فوتشيتش إلى قطع زيارته أمس الجمعة بعد تدهور حالته الصحية في فلوريدا، مما دفعه إلى إلغاء عدة لقاءات، بينها اجتماع كان يأمل عقده مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي (آر تي إس).

وقال الدكتور دراجان دينتشيش، اخصائى أمراض القلب في الأكاديمية الطبية العسكرية في بلجراد، حيث نُقل الرئيس فور عودته إلى البلاد: "من غير الواقعي توقع عودة الرئيس إلى أنشطته الاعتيادية في الأيام القليلة المقبلة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويثير هذا التطور شكوكا بشأن خطط فوتشيتش للسفر إلى روسيا الأسبوع المقبل للمشاركة في العرض العسكري الذي ينظمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 مايو، احتفالا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

ووفقا لـ "آر تي إس"، اتُّخذ قرار عودة فوتشيتش إلى صربيا بعد مشاورات مع الأطباء، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ولم يرد مكتبه الرسمي في بلجراد على الاتصالات خارج ساعات العمل.

كان الرئيس الصربي يأمل في لقاء الرئيس دونالد ترامب وعدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري خلال زيارته، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على عقد لقاء مع ترامب.









