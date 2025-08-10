فرنسا أمام مجلس الأمن: قرار إسرائيل احتلال غزة خاطئ وعليها إعادة النظر في توسيع عملياتها بالقطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت، مساء اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وقال نائب المندوب الفرنسي أمام مجلس الأمن "نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا".

وأدان بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أنه من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.