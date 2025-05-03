أحمد المسلماني: نهنئ الجماعة الصحفية على إدارتها انتخابات ديمقراطية مسئولة

قدّم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، عقب فوزه بدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بنقابة الصحفيين يوم الجمعة.

وقال المسلماني في بيان: «نهنئ الجماعة الصحفية المصرية على إدارتها انتخابات ديمقراطية مسئولة، قدم فيها عبد المحسن سلامة نموذجًا متميزًا في حملته الانتخابية، وفي خطابه النقابي، ورؤيته للتحديث والتطوير، كما قدم النقيب خالد البلشي رؤيته للدورة الجديدة استنادًا لأدائه في الدورة السابقة والخبرة التي شكلها عبر عامين».

وأضاف: «بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الفائز الأكبر هو الصحفي المصري ونقابته العريقة ومهنته الرفيعة».

وتابع: «نتمنى لنقابة الصحفين والهيئة الوطنية للصحافة وجميع الصحفيين في كل المؤسسات العامة والخاصة كل التوفيق في تعزيز رسالتهم وخدمة وطنهم».

وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

جاء ذلك بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، في حين حصل أقرب منافسيه عبد المحسن سلامة النقيب الأسبق على 2562 صوتًا.