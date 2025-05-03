عمرو الليثي يهنئ خالد البلشي ويشيد بنزاهة انتخابات الصحفيين

هنَّأ الإعلامي عمرو الليثي، الكاتب الصحفي خالد البلشي، بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، متمنيا التوفيق للمرشح المنافس الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة.

وكتب الليثي عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «خالص التهاني للزميل خالد البلشي لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، وكل التوفيق للأستاذ الكبير عبدالمحسن سلامة».

ووصف العملية الانتخابية التي جرت في نقابة الصحفيين بأنها عُرس ديمقراطي شهدته صاحبة الجلالة.

وأشاد الليثي، بالإشراف القضائي «العادل والنزيه»، مؤكدا أنه وقف بين جميع المرشحين على مسافات متساوية، حتى تخرج الانتخابات على هذا النحو المشرف.

واختتم الليثي قائلا: «أعان الله الزملاء الفائزين على حمل الأمانة وحظا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق».

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة، بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقا على أقرب منافسيه النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا.