«ترينا سولار» تستهدف زيادة نسبة التوزيع للطاقة الشمسية بمصر إلى نحو 300 ميجا وات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• كريم الطنطاوى: 65% من حجم توزيع الألواح الشمسية تذهب لقطاع الزراعة

تستهدف شركة ترينا سولار فى الشرق الأوسط، زيادة نسبة التوزيع للطاقة الشمسية فى مصر بنسبة 100% العام الجارى، لتصل إلى نحو 300 ميجا وات، بحسب كريم الطنطاوى مدير المبيعات فى الشركة.

وأضاف الطنطاوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، على هامش مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، أن الحصة السوقية للشركة فى مصر تصل إلى 25% ونستهدف الحفاظ على تلك النسبة فى سوق التوزيع الألواح الشمسية.

وتابع: «هناك نحو 65% من حجم توزيع الألواح الشمسية تذهب لقطاع الزراعة، و35% الباقية تذهب إلى قطاعات السياحية والتجارية، وذلك بخلاف التوريدات الخاصة بالمشروعات الكبرى».

ولفت مدير مبيعات الشركة إلى أن لديهم مصنع متتبعات طاقة شمسية فى السعودية، ومستهدف زيادة نسبة التوزيع بها لـ3 جيجا وات ألواح شمسية العام الحالى.

وأوضح أن قيمة التوريدات الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة بمحطة «أبيدوس 1» التى تطورها بالتعاون مع «إيميا باور» الإماراتية فى بنبان بلغت 350 مليون دولار، مشيرا إلى أنه مستهدف تكرار نموذج «أبيدوس 1» مع شركاء آخرين بالسوق المصرية مطلع العام الجارى.

وتهدف استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة، مما يرتقى بمكانة الدولة كمركز إقليمى للطاقة النظيفة.

وكانت الشركة الشركة حققت عائدات بلغت 8.88 مليار دولار واستثمرت أكثر من 600 مليون دولار فى الأبحاث والتطوير خلال الأِشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وتلعب ترينا سولار دورًا فى تحول مصر نحو استخدام الطاقة المستدامة، كما تقود التحول طويل الأجل للمنطقة نحو نظام طاقة أكثر مرونة ونظافة، وذلك بالاعتماد على الوحدات الشمسية عالية الكفاءة، ومنصات التخرين المتقدمة، وإقامة الشراكات المحلية المتينة.

وتأسست شركة ترينا سولار فى عام 1997، وتندرج فى بورصة شنجهاى وتعمل فى مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة، وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسى من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية.