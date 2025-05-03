خالد البلشي: حجم المشاركة بعمومية الصحفيين تمسك بالطريق الديمقراطي

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين والفائز في الانتخابات لولاية ثانية، إن حجم المشاركة في الانتخابات يعبر عن قيمة الجمعية العمومية وقيمة النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الجمعية العمومية حرصت على المشاركة في هذا المشهد العظيم وإخراجه بهذه الصورة التي كانت لائقة بالجميع.

وأوضح أن الحضور الكبير في الجمعية العمومية يمثل رسالة مهمة مفادها شعور الصحفيين بأن النقابة ملاذ لهم وتمسكهم بها، بجانب التمسك بالطريق الديمقراطي بعيدًا عن الشد والجذب.

ولفت إلى أن ما سماه الشحن والتحريض والتخويف قبل العملية الانتخابية جاء برد فعل عسكي، مؤكدا أن النتيجة هي تكليفه بالاستمرار في المسار الذي بدأه.

ونوه بأن هذا المسار يتضمن استعادة النقابة بيتًا للجميع، والاستمرار في الدفاع عن المهنة، باعتبار أن هذه المهنة يجب أن تعلو على كل شيء.

وشدد البلشي، على ضرورة الانتصار لهذه المهنة باعتبارها السند والحامي للصحفيين ولنقابتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من السادة قضاة مجلس الدولة اعتمدت نتيجة الانتخابات.

وجاءت النتيجة على النحو التالي:

نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين

إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

عدد الأصوات الصحيحة (5970) صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة (81) صوتًا.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز الزميل خالد محمد زكي البلشي نقيبًا للصحفيين لحصوله على عدد (3346) صوتًا وهو ما يربو على نصف عدد الأصوات الحاضرة.

ثانيًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقاعد عضوية مجلس النقابة

إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

عدد الأصوات الصحيحة (5748) صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة (303) أصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز كلٍ من الزملاء التالية أسماؤهم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين وهم:

1- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة)حصل على (2534) صوتًا.

2- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) حصل على (2434) صوتًا.

3- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) حصل على (2376) صوتًا.

4- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) حصل على (2348) صوتًا.

5- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) حصل على (2267) صوتًا.

6- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) حصلت على (1764) صوتًا.