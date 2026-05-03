ساسولو يسقط ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

تلقى نادي ميلان هزيمة قاسية أمام مضيفه ساسولو بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، في مباراة شهدت طرد المدافع فيكايو توموري مبكرًا، ما ساهم في انهيار الفريق اللومباردي.

وبدأت المباراة بشكل مثالي لصالح ساسولو، حيث افتتح النجم دومينيكو بيراردي التسجيل بعد خمس دقائق فقط، مستغلًا خطأ في وسط الملعب قبل أن يسدد كرة متقنة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس مايك ماينان.

وزادت معاناة ميلان في الدقيقة 24 عندما تلقى توموري البطاقة الصفراء الثانية، ليغادر الملعب مطرودًا ويترك فريقه بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة كاملة.

وفي الشوط الثاني، استغل ساسولو النقص العددي سريعًا، حيث أضاف أرمان لورينتي الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من زميله، ليسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة 47.

ورغم محاولات ميلان للعودة في النتيجة، أبرزها تسديدة رافاييل لياو التي مرت بجوار المرمى، إلا أن الفريق فشل في تقليص الفارق أو خلق فرص حقيقية.

وشهدت المباراة أيضًا إهدار فرص عديدة من الجانبين، بينما حاول ميلان عبر عدد من التبديلات تنشيط الهجوم، دون جدوى أمام صلابة دفاع ساسولو.

وبهذه الخسارة، يواصل ميلان تراجعه في النتائج، حيث فشل في التسجيل في 6 من آخر 10 مباريات، كما بات مهددًا بفقدان مركزه في المربع الذهبي، مع اقتراب منافسين مثل يوفنتوس من معادلة رصيده في جدول الترتيب.