البنك المركزي: تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لمدة عام إضافي، وفقًا لتقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن البنك.

وأوضح التقرير أن الوديعة التي كان من المقرر استحقاقها في سبتمبر 2025 تم تجديدها لمدة عام، ليصبح موعد استحقاقها سبتمبر المقبل.

وأشار إلى وجود وديعتين كويتيتين لدى البنك المركزي بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، إحداهما بقيمة ملياري دولار كانت تستحق في أبريل الماضي ولم يتحدد موقفها بعد، إلى جانب وديعة أخرى مماثلة ممتدة حتى سبتمبر 2026.

وكشف التقرير أن إجمالي ودائع الدول العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري استقر دون تغيير عند 9.3 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار من دولة الكويت.

وتستحق ودائع السعودية والبالغة 5.3 مليار دولار في شهر أكتوبر بالعام الجاري .