دار الأوبرا تنظم عروضًا فنية متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء في يونيو الجاري

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مجموعة من العروض الفنية بعد إجازة عيد الفطر المقبل، والتي تأتي مواكبة لاستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام العروض الفنية في الثامنة مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا خلال الفترة من 12 حتى 20 يونيو الجاري تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا، وتتميز بتنوع مضمونها وتوجيهها للشباب من مختلف الأعمار، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء هم على التوالي (مسار إجباري، علي الحجار، تامر عاشور، فرقة وسط البلد، فرقة تكسير شرقي، الموسيقار هشام خرما، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي ونسمة محجوب).

وأكد رئيس الأوبرا أنه تم إعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفي الذي يتواصل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ويشمل العديد من المفاجآت الفنية كما يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والتي تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.