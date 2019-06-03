المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان: لم نفض الاعتصام بالقوة

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي أنه تم التواصل صباح اليوم الإثنين، مع قيادات في قوى الحرية والتغيير، ولم نفض الاعتصام بالقوة.

وقال الفريق أول شمس الدين كباشي ـ في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم -" إن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول الخارجين عن القانون من ساحة كولومبيا"، مؤكدا أن الهدف كان فض التجمع في منطقة كولومبيا فقط.

وأضاف" إن منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا"، لافتا إلى أن الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه غير صحيح منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، معربا عن أمله في استمرار الحوار السياسي مع قوى الحرية والتغيير".

وكانت قوات الأمن السودانية قد أغلقت صباح اليوم الشوارع في وسط الخرطوم، وانتشرت بأعداد كبيرة في محاولة للسيطرة على الوضع هناك.