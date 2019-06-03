إقليم كردستان العراق: تحرير 3476 إيزيديا حتى الآن

أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تحرير 3476 إيزيديًا حتى الآن من قبضة تنظيم داعش بعد اختطافهم خلال اجتياح مدينة سنجار العراقية في أغسطس عام 2014.

جاء ذلك في إحصائية "معتمدة لدى الأمم المتحدة" تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منها "كنتائج لجرائم بشعة اقترفها مسلحو تنظيم داعش بحق الإيزيديين، منذ 3 أغسطس 2014".

وأوضح المكتب أن "عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وجراء غزوة داعش بلغ عدد النازحين نحو 360,000 نازح"، مبيناً أن "عدد الشهداء في الأيام الأولى من الغزوة وصل إلى 1293 شهيدًا".

ولفت المكتب إلى أن "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن هو 80 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية"، مبيناً أن "عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزاراً، أما عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد فيقدر بأكثر من 100الف شخص".

وتابع المكتب قائلا إن "عدد المختطفين هو 6417 منهم: 3548 من الإناث و2869 من الذكور".

ومضى بالقول إن "أعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش 3476 شخصا، منهم 1184 امرأة، و337 رجلاً، و1020 من الأطفال الإناث و935 من الأطفال الذكور"، مبيناً أن "عدد الباقين هو 2941 شخصا، منهم 1344 من الإناث و 1597 من الذكور".