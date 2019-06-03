عمدة نيويورك دي بلاسيو: ترامب «توأم بوتين»

قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو توأم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وسط نزاع بين ترامب وعمدة لندن صديق خان على موقع تويتر.



وكتب دي بلاسيو على تويتر "ترامب هو توأم بوتين، ولكن رئاسته ستكون أقصر".



وجاءت تغريدة دي بلاسيو ردا على تغريدة لترامب قال فيها إن خان "توأم دي بلاسيو ولكن أقصر" ووصف أول عمدة مسلم للندن بأنه "فاشل تماما".



ويقوم دي بلاسي بحملة انتخابية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 مما يعني أنه قد يكون منافسا محتملا لترامب.