بولندا تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 24395

أعلنت وزارة الصحة البولندية، الليلة الماضية، تسجيل 236 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 ألفا و395 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة لتبلغ محصلة الوفيات بالفيروس 1092.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء - أن عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن بلغ 11726.

يُذكر أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت يوم 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19) ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.. ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في (ووهان) بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.