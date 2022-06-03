الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا وضبط عبوات وأسلحة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيا وضبط أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة لتنظيم داعش، في محافظات نينوى وكركوك وديالى.

وقال في بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الجمعة، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرع جهاز مكافحة الإرهاب ، منذ يوم الثامن والعشرين من شهر مايو، وحتى الثالث من شهر يونيو الجاري، بسلسلة عمليات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، ديالى، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من عصابات داعش داخل وكر، حيث طمرت جثثهم تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوج بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل إستخبارات الجهاز اليقِظة".

وأشار إلى العثور على "عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية في كل من جبال حمرين بمحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمحافظة كركوك".