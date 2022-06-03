رئيسة البرلمان الألماني: البرلمان يقف بقوة إلى جانب أوكرانيا

تعهدت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس لنظيرها الأوكراني رسلان ستيفانتشوك بمزيد من الدعم لبلاده.

وقالت باس اليوم الجمعة لستيفانتشوك الذي حل ضيفا على البرلمان: "البرلمان الألماني يقف بقوة إلى جانب أوكرانيا. سنواصل تقديم الدعم الانساني والعسكري والمالي والدبلوماسي لبلدك قدر استطاعتنا".

وأشارت باس إلى أن ألمانيا كانت وجهة أول جولة خارجية يقوم بها ستيفانتشوك عقب الهجوم الروسي على بلاده وقالت: "أوكرانيا ذات السيادة هي جزء من أوروبا حرة وديمقراطية. لبلدكم الحق في أن يقرر بنفسه طريقه- في الحرية والسلام".

وعلى هامش جلسة البرلمان، دعت رئيسة لجنة الدفاع ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، إلى تزويد أوكرانيا بالذخيرة في إطار عمل مشترك لدول الناتو، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الذخيرة تنفد من الأوكرانيين. إنها ذخيرة سوفيتية قديمة... نحن بحاجة إلى إجراءات فورية منسقة من قبل الناتو لإيصال الذخيرة - ويجب على ألمانيا تقديم عدد كبير من أجهزة الرؤية الليلية. كما أن القدرة على القتال في الليل، والتي لا تمتلكها على نطاق واسع إلا القوات الخاصة الروسية والمظليين الروس، يمكن أن تُحدث فرقا".

وعقب 100 يوم من بدء الحرب الأوكرانية، استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين وقت سابق اليوم ستيفانتشوك، الذي جاء إلى ديوان المستشارية مرتديا زيا عسكريا، واستقبله شولتس هناك مرتديا بدلة ورابطة عنق.