العائلة الملكية في بريطانيا تتجمع في قداس الملكة لعيد الشكر

تجمعت العائلة المالكة البريطانية في الاحتفال بالملكة إليزابيث الثانية في قداسها لعيد الشكر اليوم الجمعة، حيث انضم دوق ودوقة ساسكس علانية للأسرة لأول مرة منذ تركهما مهامهما الرسمية، حسبما ذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الجمعة.

وغابت الملكة في الحشد لكن دوقة كامبريدج قالت في وقت لاحق إنها استمتعت بالاحتفالات التاريخية لليوبيل البلاتيني يوم أمس الخميس لكن اليوم كان "متعبا للغاية".

وكان هاري وميجان محط الأنظار في ظل غياب الملكة والزوجين، بعد قرارهما التنحي عن عملهما الملكي، حيث جلسوا في مقاعد الصف الثاني في كاتدرائية سانت بول.

وكانت صلاة العامة هي الملمح الرئيسي للحدث الديني اليوم الجمعة، بعد أن تمت دعوة 400 شخص حاصلين على مرتبة الشرف، بما في ذلك عاملون طبيون وعاملون رئيسيون تم تكريمهم لعملهم أثناء جائحة كورونا.

وشاهدت الملكة (96 عاما) القداس على شاشة التلفزيون من قلعة وندسور بعد أن عانت من "تعب" بعد اليوم الأول المزدحم بالاحتفالات.

وأكد قصر باكنجهام في وقت لاحق أن الملكة، وهي مالكة ومربية للخيول، لن تحضر دربي إبسوم يوم غد السبت.