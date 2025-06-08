مسئول روسي: الحوار بين بوتين وترامب يتيح فرصة لتهدئة التوتر

قال كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية إن الحوار بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أدى إلى تحول في الرأي العام الروسي.

وشدد دميترييف الذي يشغل كذلك منصب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي والأمريكي يعتبر ذلك فرصة ممتازة لخفض التصعيد.

وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي X، مستشهدا ببيانات الدراسات الاجتماعية: "أدى حوار الرئيسين بوتين وترامب إلى تحول تاريخي في الرأي العام الروسي. وتقلصت نسبة الروس الذين يصفون الولايات المتحدة بالدولة المعادية من 75% إلى 40%".

وأضاف: "ارتفعت بين الروس نسبة تأييد تطبيع العلاقات مع الغرب من 52% إلى 80%. الحوار يُجدي نفعا. الناس يرون في ذلك فرصة. إنها فرصة عظيمة لتهدئة التصعيد".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، استمرت ساعة وعشر دقائق.

وقال ترامب لاحقا، أن الرئيس الروسي توعد في المحادثة هالاتفية بالرد حتما على الهجوم الأوكراني الواسع الذي استهدف مطارات حربية روسية، وأعلن ترامب أنه لن يكون هناك "سلام فوري" في أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، أجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وفي يوم 19 مايو أعلن الرئيس بوتين اليوم عن إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي استمرت أكثر من ساعتين.

ووصف الرئيس الروسي المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.