تتابع بعثة وزارة السياحة والآثار في الأراضي المقدسة، اليوم الأحد ١٢ ذو الحجة 1446هـ، أعمال تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى بعد انتهائهم من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.



وأكدت البعثة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن التفويج يتم بسلاسة وفقًا للخطط المعتمدة بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث بدأت الحافلات في نقل حجاج السياحة إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة بعد الزوال، وسط تواجد ميداني مكثف من أعضاء البعثة.



ويحرص أعضاء البعثة التابعة للوزارة على تقديم الدعم الكامل للحجاج، سواء من خلال التواجد الدائم فى المخيمات والتدخل السريع لحل أي مشكلات طارئة، لضمان أداء المناسك بشكل ميسر وآمن.



كما تعمل غرفة العمليات المركزية بالبعثة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والتنسيق الفوري مع الشركات السياحية لحلها.



وأوضحت البعثة أن الحجاج غير المتعجلين سيواصلون المبيت بمنى الليلة، على أن يرموا الجمرات غدًا، ثالث أيام التشريق، الموافق ١٣ ذو الحجة، قبل مغادرتهم إلى مكة لاستكمال مناسكهم.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات عودة الحجاج السياحة إلى أرض الوطن خلال الأيام المقبلة.