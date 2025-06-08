رينو تجري محادثات مع فرنسا لتصنيع طائرات مسيّرة في أوكرانيا

أجرت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" محادثات مع وزارة الدفاع الفرنسية بشأن تصنيع طائرات مسيّرة في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم "رينو" إن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع الشركة، وقد جرت بالفعل مناقشات، لكن لم يُتخذ أي قرار حتى الآن، حيث تنتظر الشركة مزيدًا من التفاصيل من الوزارة.

وكانت "رينو" قد انسحبت من السوق الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" اليوم الأحد أن "رينو" ستتعاون مع شركة صغيرة لإنشاء خطوط إنتاج تقع على بعد عشرات أو مئات الكيلومترات من خط الجبهة. وبحسب التقرير، فقد تستخدم هذه الطائرات المسيّرة من قبل أوكرانيا والقوات المسلحة الفرنسية.

ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على دور "رينو" في المشروع.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو صرح يوم الجمعة أن شركة سيارات فرنسية كبرى ستتعاون مع شركة دفاع صغيرة فرنسية لإنشاء خطوط إنتاج في أوكرانيا لتصنيع الطائرات المسيّرة، دون أن يذكر اسم الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشن فيه أوكرانيا سلسلة من الهجمات الجريئة على أهداف روسية، منها هجوم على مطارات عسكرية في عمق سيبيريا باستخدام طائرات مسيّرة تم إخفاؤها داخل شاحنات، مما شكل انتكاسة محرجة للكرملين.