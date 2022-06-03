مصطفى عسل يهزم بطل العالم ويتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

تأهل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المباراة النهائية من منافسات النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو الجاري.

وتغلب عسل، المصنف الرابع عالميًا، مساء اليوم الخميس، على مواطنه علي فرج، المصنف الأول عالميًا، وبطل العالم في مباراة دور نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-4، 11-6، 6-11 و11-6».

وشهدت منافسات اليوم، من الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، تواجد مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي.

ويلتقي عسل في المباراة النهائية مساء غدٍ، الجمعة، مع النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، والذي فاز بدوره على محمد الشوربجي في نصف النهائي الآخر.

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.