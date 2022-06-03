 القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 3 من قوات حفظ السلام المصرية في مالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 3 من قوات حفظ السلام المصرية في مالي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 8:27 م

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، ما أسفر عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية.

ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله - عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنية للمصاب الشفاء العاجل.

وأكدت القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.


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