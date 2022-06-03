استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بجميع دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عالميًا، اليوم الجمعة.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في اليونان، سجلت السلطات الصحية 3641 إصابة جديدة و16حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين و464 ألفًا و666 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفًا و886 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 271 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و18 ألفًا و216 حالة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفًا و85 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 29 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و389 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفًا و182 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 325 ألفًا و320 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و791 حالة والوفيات إلى 95 حالة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و679 حالة والوفيات إلى 9713 حالة.