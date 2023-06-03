 اليمن: مقتل 11 ضابطا حوثيا في معارك مع القوات الحكومية - بوابة الشروق
السبت 3 يونيو 2023 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

اليمن: مقتل 11 ضابطا حوثيا في معارك مع القوات الحكومية

(د ب أ)
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 8:22 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 8:22 م

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، مقتل 11 من ضباطها العسكريين، في مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وأفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأنه تم تشييع جثامين الضباط في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الضباط الذين تم تشييعهم "سقطوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تذكر الوكالة الحوثية زمنا محددا أو مكان مقتل هؤلاء.

وخلال الأيام الماضية، دارت مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات، وخلفت خسائر من الطرفين.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الجهود الدولية الرامية لتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في أكتوبر الماضي، بعد أن استمرت ستة أشهر ابتداء من أبريل 2022.

كما يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تحركاته الدبلوماسية، إضافة إلى جهود دولية وإقليمية أخرى تهدف إلى إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لانطلاق مفاوضات للحل السياسي الشامل للأزمة المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك