اليمن: مقتل 11 ضابطا حوثيا في معارك مع القوات الحكومية

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، مقتل 11 من ضباطها العسكريين، في مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وأفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأنه تم تشييع جثامين الضباط في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الضباط الذين تم تشييعهم "سقطوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تذكر الوكالة الحوثية زمنا محددا أو مكان مقتل هؤلاء.

وخلال الأيام الماضية، دارت مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات، وخلفت خسائر من الطرفين.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الجهود الدولية الرامية لتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في أكتوبر الماضي، بعد أن استمرت ستة أشهر ابتداء من أبريل 2022.

كما يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تحركاته الدبلوماسية، إضافة إلى جهود دولية وإقليمية أخرى تهدف إلى إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لانطلاق مفاوضات للحل السياسي الشامل للأزمة المستمرة منذ نحو تسع سنوات.