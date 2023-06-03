البابا فرانسيس يقوم بأول زيارة بابوية إلى منغوليا أغسطس المقبل

أعلن الكرسي الرسولي، اليوم السبت، أن البابا فرانسيس، سيتوجه إلى منغوليا في رحلة بابوية رسمية، تسغرق خمسة أيام في أواخر الصيف.



وقال متحدث باسم الفاتيكان: إن "رئيس الكنيسة الكاثوليكية يعتزم السفر إلى الدولة الواقعة في شرق آسيا، في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر، بدعوة من الرئيس أوخناجين خورلسوخ وسلطات الكنيسة".



وقال موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري الرسمي إن "فرانسيس سيكون أول بابا يقوم بزيارة إلى منغوليا.



ويعيش حوالي 1300 كاثوليكي، في الدولة الشاسعة الحبيسة، والتي يبلغ إجمالي تعداد سكانها، أكثر من 3 ملايين نسمة.



وفي عام 2020، عين فرانسيس، جورجيو مارينجو، وهو إيطالي، محافظا رسوليا، للعاصمة المنغولية، أولان باتور.



وفي عام 2022، أصبح كاهنا رئيسيا في مجمع الكرادلة، وأصبح أيضا أصغر كاردينال في العالم.



وأضاف الكرسي الرسولي، أنه سيتم الإعلان عن البرنامج ومزيد من التفاصيل عن الرحلة، خلال الأسابيع المقبلة.