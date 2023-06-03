 أمريكا تحذر من خطورة الصراع في مضيق تايوان - بوابة الشروق
السبت 3 يونيو 2023 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تحذر من خطورة الصراع في مضيق تايوان

د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 10:29 ص

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، من أن الصراع في مضيق تايوان سيكون "مدمرا"، فيما انتقد عدم رغبة الصين لإجراء محادثات.

وأضاف أوستن، في "حوار شانجري-لا" وهو مؤتمر أمني، نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، أن العالم بأسره لديه مصلحة، في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وتابع أن أمن ممرات الملاحة التجارية وسلاسل التوريد العالمية يعتمد عليه (مضيق تايوان)، وأيضا حرية الملاحة بمختلف أنحاء العالم، لا ترتكبوا خطأ، الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا.

وأضاف أن أمريكا "مصرة" على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وتابع: "وكذلك عدد من البلدان الأخرى بمختلف أنحاء العالم وأن هذا العدد مازال ينمو".

وكان أوستن، قد طلب من نظيره الصيني لي شانجفو، أن يجتمعا على هامش المؤتمر، غير أن الجانب الصيني رفض.

وقبل المحادثات، قال لي، إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة لدمج تايوان في أراضيها، مع الاستمرار في السعي إلى إعادة التوحيد السلمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك