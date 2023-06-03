راموس يتلقى اتصالات من أندية سعودية

دخل الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، دائرة اهتمامات الأندية السعودية بقوة للتعاقد معه الفترة المقبلة، بعد رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، والذي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في التواصل مع سيرجيو راموس في الأسابيع الأخيرة، وقتما كان يناقش عقده مع باريس سان جيرمان".

أضاف رومانو:" سيقرر راموس مستقبله قريبًا مع عائلته، وما يزال الأمر غير محسومًا حتى الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام من جانب النصر السعودي للتعاقد معه الفترة المقبلة ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان باريس سا جيرمان قد أعلن، أمس الجمعة، رحيل راموس عن الفريق رسميًا بعد عامين قضاهما دفاعًا عن ألوان سان جيرمان، متمنين له التوفيق في مستقبله وخطوته المقبلة.

من جانبه حرص سيرجيو راموس على توديع باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة للغاية بعد إعلان رحيله رسميًا عن الفريق، قائلًا:" غدًا سيكون يومًا مميزًا، سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعًا باريس سان جيرمان".

أضاف:" لا أعرف عدد الأماكن التي يشعر بها المرء أنه في المنزل، لكن بلا شك باريس سان جيرمان وجماهيره كانوا دائمًا واحدًا منها بالنسبة لي".

أشار راموس:" شكرا باريس سان جيرمان على عامين مميزين تمكنت فيها من لعب جميع البطولات وتقديم أفضل مستوى لدي".

أتم:" سأواجه تحديات جديدة، وسأرتدي ألوان مختلفة، لكن قبل ذلك للمرة الأخيرة سأقول وداعًا باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن راموس قد انضم للنادي الفرنسي في صفقة انتقال حر في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد، ليشارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.