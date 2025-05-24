التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال

أعلن ميجيل كاردوز، المدير الفني لصن داونز، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.
وكان صن داونز تأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الأهلي إيجابيًا 1-1 على ملعب استاد القاهرة، وانتهت مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا سلبيًا.
بينما بيراميدز فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.
وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موديبا، ليبوسا، كيكانا، موداو.
خط الوسط: موكينا، ماثيوز، مارسيلو أليندي.
خط الهجوم: أوليفيرا سيلز، راينرز، ريبيرو كوستا.