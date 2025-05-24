 التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: السبت 24 مايو 2025 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 3:15 م

أعلن ميجيل كاردوز، المدير الفني لصن داونز، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وكان صن داونز تأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الأهلي إيجابيًا 1-1 على ملعب استاد القاهرة، وانتهت مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا سلبيًا.

بينما بيراميدز فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موديبا، ليبوسا، كيكانا، موداو.

خط الوسط: موكينا، ماثيوز، مارسيلو أليندي.

خط الهجوم: أوليفيرا سيلز، راينرز، ريبيرو كوستا.


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