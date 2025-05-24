أردوغان يلتقي بالرئيس السوري في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، في العاصمة إسطنبول.

ونشرت صورًا تعكس جانبًا من اللقاء الذي أجري بين الجانبين في العاصمة التركية، قبل انطلاق المباحثات الرسمية بينهما.

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. pic.twitter.com/lWiCEpjPH6 — TEBA Ajansı (@tebajansi) May 24, 2025

وأمس الجمعة، أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات عن دمشق.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، قال باراك إنه سيدعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في رفع العقوبات عن سوريا، بعد أن أصدر الرئيس ترامب إعلاناً تاريخياً هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات.

وتشير هذه الخطوة إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن تركيا تحظى بنفوذ إقليمي كبير على دمشق منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، لينتهي صراع استمر نحو 14 عاماً.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترامب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق.

ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار.