غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الطائرات الحربية والمسيرات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات اليوم الإثنين، استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وشن الطيران الاحتلال، بعد ظهر اليوم 5 غارات استهدفت مرتفعات "جبل الريحان" في جنوب لبنان.

كما شنّ بعد ظهر اليوم غارة على جبل "أبو راشد" في خراج بلدة "ميدون" بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ قبل ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة "حانين" في جنوب لبنان.

كما شنّ غارة جوية استهدفت مرتفعات "كسارة العروش – عرمتى" في جنوب لبنان

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على سيارة كانت تمر على طريق "كوثرية الرز – الزرارية" في جنوب لبنان، المؤدي إلى منطقة "ابو الأسود" الجنوبية.

وأغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على أطراف بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، أطراف بلدة "محيبيب" في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة "الخيام" في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين فجر اليوم، استهدفتا حي "وادي العصافير" في البلدة.

وشنّ الطيران غارة فجر اليوم استهدفت أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله"، أعلن في بيان، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الإثنين، قوات إسرائيلية في "جبل عداثر" بالصواريخ الموجهة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.